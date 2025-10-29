哈通社10月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月29日，星期三

10月29日是阳历一年中的第302天 （闰年第303天） ，离全年的结束还有63天。

世界各国/地区节日：

土耳其共和国日 土耳其共和国 是一个横跨欧亚两洲的国家，国土包括西亚的安纳托利亚半岛、以及巴尔干半岛的东色雷斯地区。1923年10月29日，土耳其宪法修订宣布土耳其成为一个共和制国家正式宣告了奥斯曼土耳其帝国的终结。土耳其和北塞浦路斯每年都会庆祝土耳其共和国日。

世界中风日 是每年的10月29日，目的是引起公众关注中风的问题, 提高预防及治疗中风的意识。每年的10月29日，世界各地的机构都会举行不同的活动，教育公众关注中风，以及减低中风对破坏大众健康的风险。此一年一度的活动自2006年开始，由世界中风组织（WSO）举办。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 巴基斯坦总统法鲁克·莱加里对哈萨克斯坦进行正式访问。

1996年 波兰总统亚历山大·克瓦希涅夫斯基对哈萨克斯坦进行首次正式访问。

2012年 阿斯塔纳举行“哈萨克斯坦-欧盟”议会间合作委员会第11次会议。

2016年 哈萨克斯坦导演多斯汗·卓勒扎克巴耶夫指导的电影《库南拜》获得在乌法市举行的“银马”国际电影节“Amir Abdrazakov”奖。

2017年 旨在纪念著名训鹰者库恩图干•托赫特拜的第三届全国猎鹰比赛正在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克斯坦-罗马尼亚能源投资基金会成立。

2021年 国际突厥语学院新办公楼在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳落成。

2025年 美国总统南亚及中亚事务特别代表塞尔吉奥·戈尔和美国常务副国务卿克里斯托弗·兰道访问哈萨克斯坦，会见托卡耶夫总统。