10月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

24个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 546.99（-1.92坚戈），外汇交易总额为2.1317亿美元（+2920.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:546.40坚戈，最高报价为1:548.00 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：642.70（-3.46坚戈），外汇交易总额为415.4万欧元（+355.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:641.28坚戈，最高报价为1: 643.75坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7473（-0.0073坚戈），外汇交易总额62.4903亿卢布（+8.3272亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7152坚戈，最高报价为1: 6.7855坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。