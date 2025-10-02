哈通社10月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月2日，星期四

10月2日是阳历一年中的第275天 （闰年第276天） ，离全年的结束还有90天。

世界各国/地区节日：

国际和平和民主自由斗争日 每年的10月2日是国际和平和民主自由斗争日。1949年4月，第一届世界和平大会在法国巴黎召开，72个国家代表出席大会。大会决定设立世界拥护和平大会常设委员会，经常性领导世界各地的和平运动。为进一步集中统一各国人民的和平力量，使斗争的目标更明确。7月29日，世界和平大会常设委员会把10月2日定为国际和平和民主自由斗争日。每到这一天，全世界大多数国家将同时举行和平示威，用和平力量来制止战争行为。

几内亚独立日 几内亚共和国是位于西非的国家，东南接科特迪瓦，南临利比里亚，西及塞拉利昂，北邻几内亚比绍、塞内加尔，北和东北与马里接壤。1958年10月2日，几内亚宣布独立。

国际非暴力日 国际非暴力日即每年10月2日，圣雄甘地的生日。2007年联合国大会通过决议以圣雄甘地的生日订立为国际非暴力日。目的是希望各国反对任何的暴力行为。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 乌斯卡曼市开设东哈州国际友谊之家。

2013年 阿拉木图市举行哈萨克斯坦电影学院揭幕仪式。

2016 经哈萨克斯坦驻墨西哥大使馆的努力，墨西哥代表大会（议会下院）成立墨西哥-哈萨克斯坦议员友好小组，并举行成立仪式。

2017年 马吉利斯议长尼格马图林会见日本驻哈大使川端一郎。

2019 年 北哈州瓦里罕诺夫县出土了可追溯到金帐汗国时代的考古文物。

2020 年 哈萨克斯坦参议院成立青年专家俱乐部。