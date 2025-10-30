哈通社10月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月30日，星期四

10月30日是阳历一年中的第303天，离全年的结束还有62（闰年则还有63）。

世界各国/地区节日：

斯洛伐克人民宣言纪念日 捷克斯洛伐克于1918年在布拉格正式宣布独立。1918年10月30日，在马丁内斯，斯洛伐克人民通过了“斯洛伐克人民加入捷克斯洛伐克宣言”。

国际骨科护士日 每年10月30日国际骨科护士日。该专业节日由骨科护士协会于1990年发起下首次在美国举行。

俄罗斯工程师日 俄罗斯海军于1996年设立了这个节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 土耳其文化日在哈萨克斯坦举行。

1999年 俄罗斯诗人普希金的雕像在阿拉木图落成。

2006年 《数字哈萨克斯坦（Digital Kazakhstan）》杂志创刊号在哈萨克斯坦发行。

2007年 哈萨克斯坦国防部公布哈萨克斯坦武装力量新式军服样式。

2012年 第三届哈萨克斯坦-不列颠论坛在阿特劳开幕。

2013年 《哈萨克斯坦阿拉木图和江布尔州投资和出口潜力》论坛在俄首都莫斯科举行。

2017年 巴库-第比利斯-卡尔斯国际铁路正式通车仪式在阿塞拜疆首都巴库举行。

2017年 IATA官网正式将“阿斯塔纳国际机场”更改为“努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场”。

2017年 国际突厥学院举办旨在纪念匈牙利突厥学家伊斯特万•曼多奇•孔谷尔的活动。

2018 年 首都举办首届 "数字桥 "创新论坛数字技术奖颁奖典礼。

2022年 哈萨克斯坦-意大利联合军事登山队从吐峪克苏大峡谷经蒙吉勒克高地成功登上海拔4330.9米的努尔苏丹峰。