10月31日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 529.96（-0.20坚戈），外汇交易总额为4.0267亿美元（+1.2852亿美元）。交易过程中，最低报价为1:528.00坚戈，最高报价为1:531.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：612.48（-2.39坚戈），外汇交易总额为834.1万欧元（+708.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:611.04坚戈，最高报价为1: 615.14坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5517（-0.0579坚戈），外汇交易总额37.0786亿卢布（-20.8877亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5250坚戈，最高报价为1: 6.6100坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:74.6100坚戈，外汇交易总额2400万元。交易过程中，最低报价为1:74.3400坚戈，最高报价为1: 74.8500坚戈。