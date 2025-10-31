哈通社10月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月31日，星期五

10月31日是阳历一年中的第304天 （闰年第305天） ，离全年的结束还有61天。

世界各国/地区节日

世界城市日 联合国大会在其通过的第68/239号决议中，将每年的10月31日指定为世界城市日。预计这一国际日将极大地促进国际社会对全球城市化的兴趣，推动各国在应对城市化所带来的机遇与挑战方面的合作，并为全世界的可持续城市发展做出贡献。

世界勤俭日 1924年来自世界各地的29个国家参加了在意大利米兰举办的第一届国际储蓄银行大会（International Savings Bank Congress），会议的最后一天（10月31日），意大利教授Filippo Ravizza倡议大会的最后一天为“国际节能日”，之后大会通过决议决定创立一个致力于促进全世界共同勤俭节约的“世界勤俭日”。联合国人口基金会发布的2006年世界人口现状报告显示，世界人口已经突破65亿，并且该年会达到65.6亿。仅就地球资源消耗来说，人类也必须做到勤俭节约。因而确立10月31日为“世界勤俭日”。

万圣夜 万圣夜（英语：Halloween），为“All Hallows' Eve”的缩写，意为“万圣节（诸圣节）的前夜”，意为万圣节前夕，中文常讹称为万圣节，在每年的10月31日，是西方世界的传统节日，主要流行于撒克逊人后裔云集的美国、不列颠群岛、澳大利亚、加拿大和新西兰等西方国家。当晚小孩会穿上化妆服，戴上面具，挨家挨户收集糖果。

厄瓜多尔国旗日 厄瓜多尔国旗为一面三色旗，由黄、蓝、红三条横条（即米兰达三色）组成。中间有国徽者为政府旗及军旗，无者为民用旗。目前的厄瓜多尔国旗色彩采用于1860年9月26日，1900年12月5日旗帜中央增添国徽，2009年11月16日将纵横比例由1:2改为2:3。三色的解释为：黄色象征黄金、农业和矿业资源；蓝色代表天空、海洋和赤道；红色代表为自由和独立牺牲者的血。

国际黑海日 1996年黑海沿岸国家土耳其、保加利亚、罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯和格鲁吉亚签署《保护和恢复黑海战略行动计划》。该协议旨在保护黑海环境并不受污染源危害等问题。

俄罗斯手语翻译者日 2003年由俄罗斯聋人协会的倡议下设定10月31日为手语翻译者节。该节日主要目的为，让更多人关注聋哑人。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1871年 比尔詹与萨拉首次进行阿肯弹唱。

1937年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国人民委员理事会决议，塞梅教育学院成立。

1995年 哈萨克斯坦政府成立专门委员会，负责将中央和国家机关迁至阿克莫拉市（现阿斯塔纳市）的事宜。

2003年 阿拉木图武装部队高等军事学院更名为陆军军事学院。

2005年 哈萨克斯坦政府决定成立国家航天委员会。作为咨询机构，该委员会负责为加强国家安全和促进社会经济发展制定重大航天项目建议。

2015年 在米兰世博会评选活动中，哈萨克斯坦国家馆凭借“最佳主题和内容阐释”奖，位列前三甲。

2017年 哈萨克国际通讯社（Kazinform）同InDepthNews（IDN）新闻社签署合作备忘录。

2018年 哈萨克斯坦格斗队在巴库举行的世锦赛上表现出色，蒂娜·卡肯诺瓦获49公斤级冠军。

2018年 诗人苏勒坦马赫穆特·托莱格罗夫诗集《献给我的祖国》以盲文形式在巴甫洛达尔出版，供视障人士阅读。

2019年 哈萨克斯坦首次当选为国际会计和报告准则政府间专家工作组主席国。

2020年 ÁMEN国际动漫电影节开幕式在努尔苏丹举行。其目的是推动哈萨克斯坦动漫的发展，支持青年人才。

2022年 哈萨克斯坦电影《穆哈哈利》荣获迪拜META电影节最高奖项。

2023年 阿斯塔纳市向伊希姆河投放了10万尾白鲢鱼，以利用其吞食多余水生植物的习性来净化水体。

2023年 美国《新闻与世界报道（News & World Report）》周刊对全球87个国家的军事力量进行了评估和排名，其中哈萨克斯坦位居第19位。

2024年 阿斯塔纳市以其全新“Visit Astana”旅游品牌正式加入世界旅游联盟（WTA）。

2024年 哈萨克斯坦选手努尔霍加·海帕诺夫在阿尔巴尼亚首都地拉那举行的世界非奥运级别摔跤锦标赛中获得冠军。