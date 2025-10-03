10月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

24个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 547.46（+0.47坚戈），外汇交易总额为2.3333亿美元（+2016.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:546.41坚戈，最高报价为1:548.29 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：642.14（-0.56坚戈），外汇交易总额为205.6万欧元（-209.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:641.02坚戈，最高报价为1: 643.44坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7070（-0.0403坚戈），外汇交易总额44.0601亿卢布（-18.4302亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6470坚戈，最高报价为1: 6.7429坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。