哈通社10月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月3日，星期五

10月3日是阳历一年中的第276天（闰年第277天），离全年的结束还有89天。

世界各国/地区节日：

突厥语国家合作日 每年10月3日是突厥语国家合作日。2009年10月3日，在阿塞拜疆纳希切万举行的第九届突厥语国家首脑峰会上，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯四国总统签署了具有历史重要地位的《纳希切万协议》，正式成立突厥语国家合作委员会（突厥议会）。此后，协议签署的10月3日被确立为突厥语国家合作日。

德国统一日 该节日是现代德国的国庆节，此为两德统一后的德国联邦政府所规定的全国法定假日，目的是为了纪念1990年10月3日，原德意志联邦共和国和原德意志民主共和国正式宣布统一的国家性节日。同时，这一天也是德国五个新联邦州的成立日。 哈萨克斯坦与德国于1992年2月12日建立外交关系。

伊拉克独立日 1915年，英国军队占领伊拉克，以国联的名义对其进行统治，直至1932年伊拉克独立，成為以哈希姆王朝為統治者的君王國家。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1883年 阿拜塞梅综合图书馆成立。

1946年 乌斯卡曼投入使用首套600门半自动电话交换机。

2009年 根据总统提议，突厥学院正式挂牌成立，旨在研究突厥世界的过去、现在和未来。

2012年 阿斯塔纳举行《阿拉什奥尔达》照片集介绍仪式。

2013年 哈萨克伟大诗人马赫詹•朱马巴耶夫诗歌集鞑靼语译本出版。

2013年 塔拉兹市为纪念哈萨克著名毕官托列毕诞辰350周年竖立纪念碑。

2013年 哈萨克斯坦国家电视台举行《外国哈萨克同胞》项目介绍仪式。

2016年 阿斯塔纳独立宫举行第8届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛。

2016年 “政府为公民服务”国有公司建立了统一的植物标本基金。

2018年 哈萨克斯坦成立全国教育界独立专家协会。

2021年 哈萨克斯坦国产QazVac疫苗获得清真（Halal）认证。

2024年 哈萨克斯坦田径运动员黛西·杰普凯米在法国贝尔福举行的半程马拉松赛中斩获冠军。