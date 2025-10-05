哈通社10月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月5日，星期日

10月5日是阳历一年中的第278天，离全年的结束还有87（闰年则还有88）。

世界各国/地区节日：

世界教师日 每年的10月5日为世界教师日。 该主题日于1994年由联合国教科文组织和国际劳工组织共同发起。1966年10月5日，国际劳工组织和联合国教科文组织共同审议通过了《关于教师地位的建议书》，因此将该主题日设在当天。

葡萄牙共和国日 葡萄牙共和国成立日为每年的10月5日，以纪念在1910年10月5日革命成立的葡萄牙共和国。

亚信日 亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）系哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫于1992年10月5日在第47届联合国大会上倡议建立的泛亚安全对话与合作论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施。2006年亚信阿拉木图峰会确定每年10月5日为«亚信日»。

塔吉克斯坦国家语言日 每年10月5日为国家语言日。2009年10月5日，塔吉克斯坦颁布了法律《塔吉克语是塔吉克斯坦官方使用语言》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1930年 哈萨克农业学院成立（现为哈萨克国家农业大学）。

1992年 首任总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上倡议建立亚洲安全问题论坛。

1993年 首任总统纳扎尔巴耶夫对伊朗进行正式访问。

2011年 阿拉木图市博物馆举行哈萨克首位宇航员托赫塔尔•阿吾巴克罗夫升空20周年纪念展会。

2013年 阔克舍套文化宫举行纪念阿布莱汗诞辰300周年国际科学实验会。

2016年 著名导演阿罕•萨塔耶夫执导的影片《通往母亲的路》在第38届莫斯科国际电影节和“欧亚之桥”电影节赢得了大奖。

2017年 参议院（议会上院）全体会议通过《关于批准<欧亚经济联盟成员国间军用和民用武器运输协议>法案》。

2018年 库斯塔奈州阿曼凯德县博物馆开始展出根据人民英雄克伊克的头骨复原的雕塑。

2019年 阿拉木图市作家为著名作家、政治家、国务活动家谢尔汗·穆尔塔扎故居设立纪念牌。

2020年 阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年框架下，哈萨克斯坦驻斯洛伐克大使馆与国家图书馆联合举办《阿拜箴言录》斯洛伐克文在线出版发行仪式。

2021年 托卡耶夫总统签署批准《保护里海海洋环境框架公约跨界环境影响评估议定书》。

2021年 搭载“联盟MS-19”号载人飞船的“联盟2.1a” 号运载火箭从拜科努尔航天基地成功发射升空。

2022年 托卡耶夫总统夫于卡拉干达州同民众举行会面。他承诺将巴尔喀什市航空港纳入国家机场发展计划。