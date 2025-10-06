10月6日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 545.26（-2.20坚戈），外汇交易总额为2.2254亿美元（-1078.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:543.00坚戈，最高报价为1:547.00 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：637.07（-5.07坚戈），外汇交易总额为335.7万欧元（+130万欧元）。交易过程中，最低报价为1:634.41坚戈，最高报价为1: 640.70坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5639（-0.1431坚戈），外汇交易总额59.2200亿卢布（+15.1598亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5350坚戈，最高报价为1: 6.6200坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。