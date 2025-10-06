中文
    哈通社10月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈通社为各位读者总结10月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    History of Kazakhstan
    Photo credit: Kazinform

    10月6日,星期一

    10月6日是阳历一年中的第279天（闰年是第280天），离全年的结束还有86天。

    世界各国/地区节日：

    土库曼斯坦大地震遇难者纪念日 该日旨在纪念1948年阿什哈巴德发生的大地震遇难者们。

    哈萨克斯坦会计日 每年10月6日为哈萨克斯坦会计日，为非正式节日。

    哈萨克斯坦国防领域工作者日 根据政府决议，该节日于2017年10月31日设立。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1992年 阿拉木图市举行亚洲独立和多元媒体发展问题的联合国教科文组织会议。

    2010年 赛梅市和阿拜县为纪念哈萨克伟大思想家阿拜诞辰165周年举行隆重庆典。

    2011年 阿尔及尔营地为在此遭囚禁的立陶宛女性竖立纪念牌。

    2014年 纳扎尔巴耶夫总统出席«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金转型论坛。

    2015年 阿斯塔纳市举行第四届«欧亚经济前景»国际论坛。

    2017年 哈萨克国家科技大学正式改名为萨特巴耶夫大学。

    2018年 哈萨克斯坦演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃凭借电影《小家伙》的出色演技，获得第55届土耳其安塔利亚国际电影节«最佳女主角»奖。

    2019年 哈萨克斯坦中量级拳手根纳季•戈洛夫金12回合点数击败乌克兰拳手谢尔盖·德列维亚琴科，再次夺得中量级IBF和IBO拳王金腰带。

    2020年 托卡耶夫总统签署命令，国家经济部统计委员会重组为战略规划和改革署国家统计局。

    2021年 第27届KIOGE国际石油天然气展在哈萨克斯坦首都开幕。

    2021年 «中亚-欧盟»民间论坛在阿拉木图拉开帷幕。

