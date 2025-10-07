10月7日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 541.45（-3.81坚戈），外汇交易总额为2.3727亿美元（+1472.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:540.26坚戈，最高报价为1:542.91 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：631.09（-5.98坚戈），外汇交易总额为337.5万欧元（+1.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:630.60坚戈，最高报价为1: 634.42坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5967（+0.0328坚戈），外汇交易总额57.3400亿卢布（-1.8800亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5401坚戈，最高报价为1: 6.6251坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。