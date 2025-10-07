中文
    07:00, 07 10月 2025

    哈通社10月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结10月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    简报
    Фото: Kazinform

    10月7日，星期二

    10月7日是阳历一年中的第280天（闰年第281天），离全年的结束还有85天。

    世界各国/地区节日：

    吉尔吉斯斯坦民航日 每年10月7日为吉尔吉斯斯坦民航日。根据政府决议，于1994年10月3日设立。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1993年 阿拉木图市为著名作家伊利亚斯·叶森别尔林开设纪念博物馆。

    1994年 哈萨克国立大学成立60周年之际，为阿尔法拉比竖立纪念碑。

    1999年 德国柏林一街道以哈萨克伟大诗人阿拜·库南拜吾勒的名字命名。

    2000年 联合国教科文组织巴黎总部举行“突厥斯坦日”活动。

    2014年 首任总统纳扎尔巴耶夫会见国际顾问委员会代表。

    2015年 哈萨克汗国建立500周年大型庆典活动在汗国的龙兴之地——江布尔州塔拉兹市拉开帷幕。

    2017年 世界综合格斗锦标赛（2017 World MMA Championship）决赛在阿斯塔纳达吾列特体育馆举行。

    2019年 哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会秘书托列吾别克·穆哈谢夫率团出席了在摩洛哥举行的欧洲安全与合作组织议会大会秋季会议。

    2021年 世界能源周和第十四届哈萨克斯坦能源（KazEnergy）欧亚论坛在哈萨克斯坦首都开幕，托卡耶夫总统发表视频讲话。

    2021年 第七届欧亚反垄断论坛在阿拉木图召开。

    2021年 哈萨克斯坦-波兰经济论坛在华沙举行。

