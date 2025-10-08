10月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.08（-1.37坚戈），外汇交易总额为2.3520亿美元（-207.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:539.00坚戈，最高报价为1:541.48 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：627.34（-3.75坚戈），外汇交易总额为72.5万欧元（-264.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:626.53坚戈，最高报价为1: 628.87坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6210（+0.0243坚戈），外汇交易总额67.1945亿卢布（+9.8545亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5702坚戈，最高报价为1: 6.6480坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率未进行交易。