哈通社10月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月8日，星期二

10月8日是阳历一年中的第281天 （闰年第282天） ，离全年的结束还有84天。

世界各国/地区节日：

马其顿独立日 马其顿共和国是位于东南欧的巴尔干半岛南部的内陆国家，东临保加利亚，北临塞尔维亚，西临阿尔巴尼亚，南临希腊。1991年10月7日获得独立。

克罗地亚独立日 克罗地亚共和国是一个位于中欧、地中海和巴尔干半岛交会处的单一议会共和制国家，首都与最大城市为萨格勒布。1991年6月，克罗地亚宣布自南斯拉夫联邦独立，其宣言于同年10月8日开始生效。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2009年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在阿斯塔纳举行的穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克纪念碑揭幕仪式。

2010年 Forbes Style杂志将“可汗之帐”商业娱乐中心评为世十大界优秀生态建筑之一。

2012年 哈萨克斯坦驻土耳其安塔利亚领事馆举行开馆仪式。

2014年 首任总统纳扎尔巴耶夫会见比利时国王菲利普。

2015年 塔拉兹市举行“哈萨克汗国500周年”纪念碑揭幕仪式。

2016年 为进行更加细致的检测，1916年民族解放运动领袖勇士克伊克的头骨由阿斯塔纳运至阿拉木图。

2017年 哈萨克斯坦时尚周在马德里举行。

2017年 哈萨克斯坦柔道运动员詹塞•司马古洛夫赢得塔什干柔道大奖赛冠军。

2018年 哈萨克斯坦-英国经贸、科技和文化合作政府间委员会第五次会议在阿斯塔纳举行。

2018年 波兰驻哈萨克斯坦大使馆与波兰国家纪念研究所在首都阿斯塔纳首任总统图书馆共同举办了主题为《18-20世纪为波兰独立而战的波兰塔塔尔人》国际研讨会。

2018年 中国驻哈大使张霄向纳扎尔巴耶夫递交国书。

2019年 哈德商业论坛在柏林举行，政府副总理罗曼•斯卡利亚尔率团出席。

2020年 哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德出席第15届全球安全国际论坛(GLOBSEC)。

2021年 哈萨克斯坦文化日框架下的哈萨克电影日活动在吉尔吉斯斯坦开幕。