10月9日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 541.51（+1.43坚戈），外汇交易总额为1.9161亿美元（-4358.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:540.01坚戈，最高报价为1:542.58 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：629.30（+1.96坚戈），外汇交易总额为204.3万欧元（+131.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:628.11坚戈，最高报价为1: 631.25坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6578（+0.0368坚戈），外汇交易总额49.6368亿卢布（-17.5577亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6500坚戈，最高报价为1: 6.6900坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.9741坚戈，外汇交易总额6328.7万元。交易过程中，最低报价为1:75.7500坚戈，最高报价为1: 76.3050坚戈。