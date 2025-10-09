哈通社10月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

10月9日，星期三

10月9日是阳历一年中的第282天，离全年的结束还有83（闰年则还有84）。

世界各国/地区节日：

世界邮政日 世界邮政日为每年的10月9日，由万国邮政联盟设立。万国邮政联盟的前身邮政总联盟成立于1874年10月9日。1969年，万国邮联第16届代表大会通过决议，决定每年的10月9日为«万国邮联日»。1984年，万国邮联第19届代表大会认为此名无法达到预期的宣传与触动作用，即决定更名为“世界邮政日”。

美国国家纳米技术日 每年10月9日为美国国家纳米技术日。该日由国家纳米技术的发展规划发起下设立，旨在提高人们对纳米技术的认识。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 吕据土耳其哈萨克学者哈里法·阿勒泰获哈萨克斯坦作家协会颁发的“阿拉什”奖。

2008年 哈萨克斯坦邮政公司举行首届全国集邮大会。

2013年 沙肯·阿伊曼诺夫哈萨克电影制片厂拍摄的影片《老人》参加奥斯卡“最佳外语片”竞选单元。

2014年 哈萨克国立艺术学院举行外国哈萨克同胞国际艺术节。

2015年 首任总统纳扎尔巴耶夫和乌克兰总统彼得•波罗申科共同出席在阿斯塔纳举行的哈乌商业论坛。

2015年 哈萨克斯坦国家档案馆举行“哈萨克汗国550周年”展会。

2017 年 国家邮政公司发行哈萨克斯坦外交25 周年邮票。

2020年 铁木尔套历史博物馆展出一部20世纪初期问世的古兰经。

2021年 突厥斯坦市音乐喜剧剧院开幕。