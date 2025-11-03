10月哈萨克斯坦月度通胀率为0.5%

10月份，多种主要食品价格下降。其中，洋葱降幅最大，达7.7%；苹果下降6.1%，甜菜下降5.1%，卷心菜下降4.7%，胡萝卜下降4.4%，糖下降2%，葡萄下降1.1%，柠檬下降0.8%。

与此同时，部分食品价格上涨：巧克力上涨2.3%，咖啡、调味料和酱料各上涨1.8%，椰枣上涨1.6%，谷物制品上涨0.7%。

非食品领域中，国产新车价格环比下降1.5%。部分生活用品价格上升，其中雨伞涨4.2%，电暖器涨2.5%，水泥涨0.4%。此外，洗涤与清洁用品、个人护理用品均上涨约1%，服装、鞋类及家用电器上涨0.8%。

住房与公共服务领域中，自来水费下降40%，管道天然气费下降10.7%，电费下降2%。

而服务业价格普遍上涨，其中：餐饮服务涨2%，理发和美容服务涨1.5%，健身房涨0.8%。

按年计算，2025年10月的年度通胀率为12.6%。在食品中，大米价格同比下降8.3%，杏子下降5%，番茄下降1.4%，而干果与坚果上涨2.9%。

在非食品商品中，烘干机价格同比下降31.7%，冰柜下降16.6%，熨衣板下降13.6%；厨房用具上涨7%，电钻上涨5.9%，电灯泡上涨5.2%。

与2024年10月相比，鞋类修理服务上涨8.9%，住房维护与修缮服务上涨7.8%，游泳池服务上涨10%，健身房服务上涨8.8%。

通胀水平通过消费者价格指数（CPI）按月计算，涵盖508种商品和服务项目。相关价格变动数据可在自2018年起的交互式通胀动态监测仪表板上查询。

自2025年1月起，消费者价格指数中各类别权重为：

食品类：40%

非食品类：30.3%

有偿服务类：29.7%。

整体来看，10月哈萨克斯坦通胀率维持温和增长，食品价格普遍回落，服务类支出仍呈上升趋势。

【编译：达娜】