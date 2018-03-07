第11届国际九连珠播棋大赛落下帷幕 10国选手参赛

哈通社/克孜勒奥尔达/3月7日 -- 旨在纪念著名国家功勋人士纳勒霍加•叶尔格施巴耶夫的第11届国际九连珠播棋大赛3月6日在克孜勒奥尔达市落下帷幕。

据该州运动和体育管理局消息，大赛吸引来自阿富汗、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、中国、乌斯卡曼、俄罗斯、土库曼斯坦、土耳其以及塔吉克斯坦等国家的20支队伍、共220名运动员参加。赛事分为经典类型9个比赛小项，并根据年龄差别分为4组进行比赛。





据了解，大赛旨在纳扎尔巴耶夫总统"精神文明复兴"倡议下发展及宣传九连珠播棋运动，提高竞技水平。



根据比赛结果，"最年轻运动员"奖由年仅6岁的阿拉尔学生恩朱•沃穆尔拜获得，"年纪最大运动员"由南哈州70岁居民特留•库蒂亚若夫获得，因在比赛中积极表现多个国家的运动员们获得了主办方颁发的奖状及纪念礼品。此外，根据2017年赛事统计，"年度最佳运动员"奖由世界九连珠播棋季军、哈萨克斯坦选手阿克耶尔克•肯杰别科娃获得。





以下为具体获奖名单：



15岁以下女子组



冠军-巴勒努尔•艾加热克（克孜勒奥尔达）

亚军-扎丽娜•阿斯别克（克孜勒奥尔达）

季军-古勒娜兹•科斯套巴耶娃（阿拉尔县）



15岁以下男子组

冠军-达米尔•阿赫梅托夫（锡尔河）

亚军-别克塞伊尔•艾特玛罕诺夫（克孜勒奥尔达）

季军-贾热勒哈森•别热克巴耶夫（南哈州）



女子组

冠军-阿塞勒•达利耶娃（南哈州）

亚军-萨勒塔纳特•萨帕尔别科娃（南哈州）

季军-艾图尔罕•马赫萨特别克克兹（吉尔吉斯斯坦）



男子组

冠军-哈勒姆詹•铁木尔巴耶夫（阿斯塔纳）

亚军-萨亚特•詹达尔别克（南哈州）

季军-别克苏丹•博斯坦德科夫（克孜勒奥尔达）





值得一提的是，纳勒霍加•叶尔格施巴耶夫出生于克孜勒奥尔达州，是一名为社会经济发展作出巨大贡献的著名社会贡献人士，曾两次获得苏联列宁勋章以及劳动红旗勋章、"尊敬"奖章等荣誉。



据悉，去年开始获得国际地位的国际九连珠播棋大赛，参赛运动员日益增长、影响力也得到了逐渐扩大。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】