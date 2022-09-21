哈萨克斯坦总统宣布11月20日举行非例行总统选举

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日下午向哈萨克斯坦人民发出了呼吁。

托卡耶夫总统表示，今年成为了全面改革和实际改变的一年。他强调，根据6月份进行的宪法改革全民公投结果，权力分支之间建立了有效的平衡。国家将严格遵守«强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府»的原则。此外，哈萨克斯坦将在政治、人权、法制、经济和选举等领域进行改革。

总统表示，近三年的开展的改革进程和宪法改革开创了国家政治结构的新模式。

-因此，我在国情咨文中公开谈及了总统任期问题。这样，我们将逐步重建总统、议会、政府和地方议会等所有主要国家机构。-他说。

托卡耶夫表示，国民清楚地了解当前的政治体系改革进程。

-因此，我按照之前提出的任期和宪法规定，2022年11月20日举行非例行总统选举。-总统说。

托卡耶夫总统强调，这将是哈萨克斯坦民主发展的真正突破。与此同时，这将有助于经济的持续发展和民众生活水平的提高。

-作为国家领导人，我保证总统选举将严格以法规定进行。竞选活动将在国内外观察员的参与下公平和公开进行。我呼吁所有公民都感到自己的责任，坚定地坚持民主、法治和秩序的原则。-他说。

【编译：小穆】