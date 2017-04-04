俄罗斯圣彼得堡地铁恐袭事件已致11死45伤

哈通社阿斯塔纳 -- 当地时间4月3日，俄罗斯第二大城市圣彼得堡地铁发生爆炸，造成11人遇难，45人受伤，俄罗斯总检察院将此次爆炸定性为恐怖袭击事件。俄执法部门目前认为凶手已经在爆炸中身亡。

据国际在线报道，莫斯科时间4月3日14：40，俄罗斯圣彼得堡市的一辆地铁正从"干草广场"站开往"技术学院"站，在行驶过程中第三节车厢突然发生爆炸，爆炸当量300克TNT。爆炸来自一个小型自制装置，除了炸药，还有钢珠以增强杀伤力。据俄国家反恐委员会消息，爆炸导致11人遇难，45人不同程度受伤，伤者正在接受医疗和心理救助。





公布的现场视频显示，爆炸形成巨大冲击波，地铁车厢门严重变形，车站内瞬间浓烟滚滚，人们被惊吓得立刻朝地铁出口奔逃。爆炸后，地铁司机没有立即停车，而是继续将列车开到下一站，为救治伤员和疏散人员赢得了时间。事故发生5分钟后，救护人员抵达现场，随后2架直升机也参与运输伤员。圣彼得堡地铁全线关闭，疏散1000多人。





爆炸发生后不到半小时，在排查"起义广场"地铁站时发现另一个1千克重自制爆炸装置，还没有引爆，专家随后解除了装置。

俄罗斯总检察院将圣彼得堡地铁爆炸定性为"恐怖袭击"事件。俄侦查委员会已就爆炸事件提起刑事立案。

事件发生后，正在圣彼得堡出席论坛的俄总统普京表示："执法部门和特工部门正在全力调查地铁爆炸事件原因，政府将采取一切必要措施向遇难家属和受伤人员提供帮助。"

当天晚上，普京到发生恐袭的地铁站向遇难者敬献鲜花，表达哀悼。俄总理梅德韦杰夫向爆炸受害者亲友表达哀悼和慰问，表示将共同分担痛苦。





俄执法部门曾宣布通缉两名嫌疑人。其中一个留有胡子、穿黑衣服，在监控视频中出现的嫌疑人从电视上看到自己照片后，主动到圣彼得堡警局，称自己无罪。据俄国际文传电讯社报道，执法部门称爆炸可能是一人所为，他先把一枚炸弹放到"起义广场站"，没有引爆，之后带着另外一枚炸弹在地铁车厢引爆，当场身亡。凶手可能来自中亚国家，23岁。

爆炸发生后，圣彼得堡所有地铁站全部关闭，地面交通拥堵异常。圣彼得堡市长波尔塔夫琴科说："为了保障市民的出行，市政府决定免费开放公交线路。等一切调查工作结束，地铁将逐步恢复通行。"

除了政府的免费公交，出租车和私家车也自发加入到送市民回家的活动中。晚上6-9点下班高峰期，市民和司机通过网络和社交软件相互留下电话号码或者所在位置，司机免费搭载乘客回家。在灾难后的寒冷夜晚，人们彼此间温暖着，传递着关爱。





3日晚上9点多，除了爆炸车站外，地铁交通陆续恢复正常。4日早上，地铁将全线恢复运行。

事件发生后，在俄罗斯社交网上出现了"挺住，圣彼得堡"、"我们在一起"等口号。一位给逝者献花的莫斯科市民说："我们所有人应该团结起来，相互帮助、相互鼓励，尽快摆脱痛苦。"

圣彼得堡市政府宣布，从4日开始为地铁恐怖事件中死亡的人举行为期3天的默哀悼念活动。俄罗斯莫斯科和其他许多城市的人们也为逝者献上鲜花和蜡烛，祈祷伤者尽快痊愈。

联合国，美国、法国、英国、德国和哈萨克斯坦等国际组织和国家强烈谴责圣彼得堡地铁恐怖袭击事件。





【编辑：木合塔尔·木拉提】