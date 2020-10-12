截至11月底将交付807辆救护车至各医院

哈通社/努尔苏丹/10月12日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明表示，到11月底，将交付807辆救护车至哈萨克斯坦各医院。

卫生保健系统已投入全部力量旨在抗击冠状病毒感染。超过4.6万名医务人员参与了抗疫斗争。

他强调，由于采取了严格的限制性措施，我国冠状病毒流行病学形势得以稳定，医疗机构的负担已大大减轻。

总理指出，目前，冠状病毒感染的每日新增量已减少至0.07％，95％的确诊病例已康复，床位占用率为12％。考虑到对秋冬季流行病情况的预测，政府正在采取全面措施应对可能发生的第二波冠状病毒疫情。已形成截至今年年底的个人防护设备库存，PCR检测容量已增加到每天4.3万次（如有必要，容量将增加到每日6万次）。今年10月，将有15家模块化传染病医院投入运营，共有3100张床位。

据他介绍，如有必要，医院可扩建，传染病床的数量将增加到5.1万张。为了扩大医疗服务范围，包括农村地区，已另外购买了100台移动医疗设施，53台X光机，2700台呼吸机，64个氧气站，截至今年11月，将交付807辆救护车。

【编译：阿拉依】



