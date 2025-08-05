哈萨克斯坦摩托车险激增11倍 新法规推动市场规范化

根据该公司数据，2025年1月至5月期间，共计办理15,538份摩托车强制保险，而2024年全年仅为2,716份。同期保险公司收取的保费总额达1.604亿坚戈，远高于去年全年的2610万坚戈。

新规上路 驾驶摩托车需持证、上牌、投保

根据自2025年4月5日起生效的修法内容，摩托车在法律上被正式认定为机动车辆，这意味着所有摩托车主必须：

在为民服务中心注册车辆并获取车牌号；

持有A1、A或B类驾驶证；

办理强制机动车第三方责任保险。

违法者受罚 上千辆摩托被扣押

改革实施后效果立竿见影。警方数据显示，仅一个半月内，阿斯塔纳和阿拉木图两地就有超4200名摩托车主被罚款，其中超过1200辆摩托车被扣押，主要原因是未办理登记或未持驾驶证。

截至2025年4月，全国已有超过3万辆摩托车完成注册，但违规现象仍时有发生。

交通事故数量显著下降

据哈萨克斯坦法律统计委员会数据，2024年摩托车驾驶者造成的交通事故共计1260起，而2025年前五个月仅为232起。内务部表示，新规的实施已初见成效，事故率呈明显下降趋势。

保险机制提升责任意识

Freedom Insurance董事会主席阿扎马特·凯里姆巴耶夫指出，摩托车保险在责任认定方面与普通汽车相同：

“如果摩托车撞了别人的车，或者被撞了，保险可以提供赔偿。以前摩托车手常常逃避责任，现在不行了。”

他补充道，车辆登记与号牌制度使得处罚变得自动化，违法行为可通过系统直接追责。

保险公司认为，这一系列改革措施将促使摩托车驾驶者变得更加守法：

“我们预计与摩托车有关的事故、伤害和死亡数量将继续下降。责任感与保险制度是关键要素。”

【编译：达娜】