18:12, 24 二月 2026 | GMT +5
斥资11亿坚戈 哈萨克斯坦将升级全国车辆监控系统
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划拨款11亿坚戈，在全国所有交通检查站部署视频监控与数字化监管系统。相关项目已在国家采购网站发布。
根据技术说明，此次项目并非单纯安装摄像头，而是建设一套集成化数字监控系统，覆盖全国53个固定及流动交通检查站。
系统功能包括：
-
卫星与移动通信传输；
-
车牌实时识别；
-
对执法人员操作过程进行录像留存；
-
对事件进行自动分析与记录；
-
视频数据保存不少于6个月。
项目计划运行至2028年底。
每个移动检查点将配备多台内外摄像机、具备30倍光学变焦功能的PTZ摄像机、行车记录设备、GPS模块、独立供电系统、太阳能板及卫星通信终端等设备，确保全天候运作。
项目中成本最高的部分之一为卫星通信系统。计划在全国范围内部署50套卫星终端，每套每月至少提供1TB的数据流量，以保障偏远地区实时视频传输。
项目还将建设服务器基础设施，用于视频存储与数据处理，包括：
-
至少80TB的视频存储系统；
-
50TB执法记录专用存储空间；
-
车牌识别与数据分析服务器；
-
备用电源与系统容错机制。
相关软件需通过哈萨克斯坦信息安全认证，并实现与国家数据库的对接。
技术规范中还明确提出运维要求：
-
在阿斯塔纳设立24小时技术支持中心；
-
各地区配备专业技术人员；
-
根据距离不同，18至36小时内到达现场；
-
定期开展设备维护；
-
建立全天候运行的技术支持服务平台（Service Desk）。
【编译：达娜】