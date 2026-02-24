中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:12, 24 二月 2026 | GMT +5

    斥资11亿坚戈 哈萨克斯坦将升级全国车辆监控系统

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划拨款11亿坚戈，在全国所有交通检查站部署视频监控与数字化监管系统。相关项目已在国家采购网站发布。

    пробки, дорога, машины, көлік
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    根据技术说明，此次项目并非单纯安装摄像头，而是建设一套集成化数字监控系统，覆盖全国53个固定及流动交通检查站。

    系统功能包括：

    • 卫星与移动通信传输；

    • 车牌实时识别；

    • 对执法人员操作过程进行录像留存；

    • 对事件进行自动分析与记录；

    • 视频数据保存不少于6个月。

    项目计划运行至2028年底。

    每个移动检查点将配备多台内外摄像机、具备30倍光学变焦功能的PTZ摄像机、行车记录设备、GPS模块、独立供电系统、太阳能板及卫星通信终端等设备，确保全天候运作。

    项目中成本最高的部分之一为卫星通信系统。计划在全国范围内部署50套卫星终端，每套每月至少提供1TB的数据流量，以保障偏远地区实时视频传输。

    项目还将建设服务器基础设施，用于视频存储与数据处理，包括：

    • 至少80TB的视频存储系统；

    • 50TB执法记录专用存储空间；

    • 车牌识别与数据分析服务器；

    • 备用电源与系统容错机制。

    相关软件需通过哈萨克斯坦信息安全认证，并实现与国家数据库的对接。

    技术规范中还明确提出运维要求：

    • 在阿斯塔纳设立24小时技术支持中心；

    • 各地区配备专业技术人员；

    • 根据距离不同，18至36小时内到达现场；

    • 定期开展设备维护；

    • 建立全天候运行的技术支持服务平台（Service Desk）。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 基础设施建设 交通
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读