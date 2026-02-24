斥资11亿坚戈 哈萨克斯坦将升级全国车辆监控系统

根据技术说明，此次项目并非单纯安装摄像头，而是建设一套集成化数字监控系统，覆盖全国53个固定及流动交通检查站。

系统功能包括：

卫星与移动通信传输；

车牌实时识别；

对执法人员操作过程进行录像留存；

对事件进行自动分析与记录；

视频数据保存不少于6个月。

项目计划运行至2028年底。

每个移动检查点将配备多台内外摄像机、具备30倍光学变焦功能的PTZ摄像机、行车记录设备、GPS模块、独立供电系统、太阳能板及卫星通信终端等设备，确保全天候运作。

项目中成本最高的部分之一为卫星通信系统。计划在全国范围内部署50套卫星终端，每套每月至少提供1TB的数据流量，以保障偏远地区实时视频传输。

项目还将建设服务器基础设施，用于视频存储与数据处理，包括：

至少80TB的视频存储系统；

50TB执法记录专用存储空间；

车牌识别与数据分析服务器；

备用电源与系统容错机制。

相关软件需通过哈萨克斯坦信息安全认证，并实现与国家数据库的对接。

技术规范中还明确提出运维要求：

在阿斯塔纳设立24小时技术支持中心；

各地区配备专业技术人员；

根据距离不同，18至36小时内到达现场；

定期开展设备维护；

建立全天候运行的技术支持服务平台（Service Desk）。

【编译：达娜】