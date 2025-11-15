11月15日国家货币日：坚戈发展史与数字化进程公布

坚戈（Теңге）的历史可以追溯到1993年11月3日——当天成立了负责启动国家货币流通的国家委员会。1993年11月12日，总统签署《关于发行哈萨克斯坦共和国国家货币的法令》，从11 月15日起，坚戈正式成为哈萨克斯坦新的支付单位。

首批坚戈纸币由英国印制。1995年5月19日，哈萨克斯坦国家印钞造币厂正式成立。为了节约资金，当时决定不新建厂房，而是翻修了“Гидромаш”股份公司的一处旧生产基地。1995年，该厂印制了超过8300万张纸币；次年印制量超过1.04亿张。自1997年起，印钞厂开始印制哈萨克斯坦公民的护照和身份证。

坚戈的设计团队包括提穆尔·苏莱曼诺夫、明德拜·阿林、多斯波勒·哈斯莫夫、阿戈姆萨勒·杜杰勒汗诺和海尔洛拉·阿布扎列洛。

“坚戈”是一个具有深厚历史底蕴的名称。中世纪时期，突厥人的银币被称为“denge”或“tan’ga”（“деньга”/“таньга”）。该名称由学者萨乌克·塔克扎诺夫提出。

专家回顾称，确定国家货币名称时曾有激烈讨论，备选方案包括“алтын”（金币）、“ақша”（钱）和“таньга”（坚戈）等，甚至还有人建议使用“сом”（索姆），因为苏联时期“卢布”在哈萨克语中曾译作“сом”。

值得一提的是，面额最大的纸币——20,000坚戈——是在2015年国家银行允许坚戈汇率“自由浮动”后发行的。

数字坚戈

据哈萨克斯坦国家银行新闻部门介绍，2021年，在国家银行、金融市场参与者、专家和国际合作伙伴的共同参与下，“数字坚戈”试点项目顺利实施。

为了更广泛吸引金融市场和其他利益相关方参与，2022年6月，哈萨克斯坦成立了“数字坚戈中心”（Digital Tenge Hub），作为研究国家数字货币引入问题的平台。

2023年，在数字坚戈引入的第一阶段中，国家数字货币平台开始与二级银行和国际支付系统合作开展试点，并检验数字坚戈的功能假设。为实现既定目标，数字坚戈平台建立了两个链条——产业应用链和实验研究链（“技术沙盒”）。

2023年11月15日，数字坚戈平台在产业应用链上的首阶段引入工作启动。与阿拉木图市政府和哈萨克邮政股份公司合作，推出了学校免费餐食“数字代金券”试点项目。此外，还与国际支付系统及 4 家二级银行合作，发行了全球首批可连接中央银行数字账户的银行卡，使公民能够在全球范围内使用中央银行账户进行支付、取现和交易。

值得注意的是，新版“萨克风格”钞票系列自2022年开始设计，于2023年11月15日正式发布。面额5,000坚戈的首张钞票于2023年12月25日投入流通。该系列设计参考了历史学家、考古学家、人类学家、民族志学家、艺术家和文物修复专家的大量研究成果，旨在呈现古代游牧民族的世界观，以及他们与自然和动物世界的联系，同时彰显“萨克风格”的独特美学，并激发公众对民族文化与历史的兴趣。

国家银行在全球范围内首次在纸币上引入了双色微光学安全线。纸币倾斜时，安全线上的两种颜色将产生独特的动态效果。此类安全元素只能基于纸张或混合基材制造，不能使用纯聚合物。

此外，钞票还采用了光学可变全息元件和三维安全元素，这些特征与“萨克风格”设计相得益彰。新系列钞票的设计也考虑了出纳设备对钞票磨损度的识别算法。同时，序列号中字母和数字的高度被统一（旧版大小不一），使高速处理系统的识别更加准确。

【编译：阿遥】