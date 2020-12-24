今天是军事家包尔詹·莫穆舍吾勒诞辰110周年

哈通社/努尔苏丹/12月24日 -- 今天是哈萨克历史上著名的军事家、苏联英雄和哈萨克斯坦英雄荣誉获得者包尔詹·莫穆舍吾勒诞辰110周年。

包尔詹·莫穆舍吾勒1910年12月24日出生于奥拉克巴尔加的杜格拉特部落牧民家庭。成年后曾在银行和哈萨克的«计委»工作，36年参军，41年作为316步兵师（就是潘菲诺夫师）1073团团长参加莫斯科保卫战，英勇作战，身负重伤。

1942年4月，包尔詹·莫穆舍吾勒的指挥官批准他晋升为少校。1942年8月，上级在报告中高度赞扬了他，并建议授予他苏联英雄的称号，然而，这条建议被拒绝了。

诗人米哈伊尔·伊西纳利耶夫是包尔詹·莫穆舍吾勒的好友，他撰写过建议被拒绝的原因：«第8近卫师的前军委曾告诉我，说之所以不许授予包尔詹·莫穆舍吾勒苏联英雄称号，是因为政委们把包尔江·玛穆什的哈萨克爱国思想视为危险的民族主义思想。»

同年，包尔詹·莫穆舍吾勒加入苏联共产党。当年10月，他晋升为中校，8个月后又晋升为上校。

由于受到旧伤的影响，包尔詹·莫穆舍吾勒被迫在1943年去医院休养了很长一段时间。1944年3月出院后，他进入伏罗希洛夫学院进修高级军官课程。

1945年1月21日，包尔詹·莫穆舍吾勒上校被任命为第1波罗的方面军第6近卫军第2近卫步枪军下属的第9近卫步兵师的指挥官。在东普鲁士攻势中，第9师占领了普列库莱附近的15座城镇。

战后，包尔詹·莫穆舍吾勒被授予列宁勋章。

1955年，包尔詹·莫穆舍吾勒以上校军衔退役。退役后的包尔詹·莫穆舍吾勒转而从事文学创作。他创作了几部小说，又写了几本关于战争经历的书籍。同时，他还在哈萨克斯坦科学院担任讲师。

1963年，应劳尔·卡斯特罗的邀请，包尔詹·莫穆舍吾勒上校前往古巴，给古巴革命武装力量讲授战术。

包尔詹·莫穆舍吾勒以自己在贝克作品《沃洛科拉姆斯克公路》中的形象闻名。贝克后来又给这部作品添加了两部续作——《几天》和《潘菲洛夫将军的预备役》。三部曲无论是在苏联，还是在世界，都受到了广泛的赞誉。

包尔詹·莫穆舍吾勒曾创作过一本关于1941年沃洛科拉姆斯克的战役的书籍——《莫斯科在我们身后》。这本书在1967年被改编成了电影。1976年，他的自传《我们的家庭》赢得了哈萨克苏维埃社会主义共和国的阿拜·库南巴耶夫奖。

包尔詹·莫穆舍吾勒反对勃列日涅夫派提高小地战役的地位；为他作传的儿子巴克特然说，父亲的立场使得他在政府里树敌众多，令生前获得苏联英雄称号的机会化为乌有。伊西纳利耶夫曾找到丁穆罕默德·库纳耶夫总书记，要求他给包尔詹·莫穆舍吾勒安排一个苏联英雄称号，库纳耶夫却回答，只要阿列克谢·叶皮谢夫还是红军政治保卫局的局长，包尔詹·莫穆舍吾勒就不可能被授予苏联英雄称号。1982年，包尔詹·莫穆舍吾勒逝世，安葬在阿拉木图。

苏联崩溃前不久，哈萨克最高苏维埃主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫说服莫斯科当局把苏联的最高军事荣誉追授给包尔詹·莫穆舍吾勒，于是，莫斯科当局于1990年12月11日追授他为苏联英雄。哈萨克斯坦独立后，他又被授予哈萨克斯坦英雄称号。

他的故乡茹阿雷区的区首府以他的名字命名。

如今，在位于哈萨克斯坦塔拉兹的塔拉兹国家教育机构内，坐落着包尔詹·莫穆舍吾勒研究中心。研究中心收藏了各种各样有关包尔詹·莫穆舍吾勒的资料，既有哈萨克语的，也有俄罗斯语的。



