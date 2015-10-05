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    10:10, 05 10月 2015 | GMT +6

    第114届诺贝尔奖揭晓时间已确定

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    哈通社阿斯塔纳10月5日电 据塔斯社报道，第114届诺贝尔奖揭晓时间已确定。

    消息称，生理学或医学奖（The Nobel Prize in Physiology or Medicine）将于2015年10月5日周一上午11:30、物理学奖（The Nobel Prize in Physics）于2015年10月6日周二上午11:45、化学奖（The Nobel Prize in Chemistry）于2015年10月7日周三上午11:45、和平奖（The Nobel Peace Prize）于2015年10月9日周五上午11:00、经济学奖（The Prize in Economic Sciences）于2015年10月12日下午1:00揭晓。而文学奖（The Nobel Prize in Literature）的日期将择日宣布。按照往年惯例，文学奖将于10月的第二个周四公布，也即10月8日。 据悉，诺贝尔奖由瑞典商人阿尔弗雷德•诺贝尔设立。在诺贝尔事业鼎盛的时期，他一共在20多个国家建立公司，共有90多家工厂，他的公司不断扩张，还成为19世纪最富有的人之一。（编译：塔布斯）

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