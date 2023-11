哈通社阿斯塔纳10月5日电 据塔斯社报道,第114届诺贝尔奖揭晓时间已确定。

消息称,生理学或医学奖(The Nobel Prize in Physiology or Medicine)将于2015年10月5日周一上午11:30、物理学奖(The Nobel Prize in Physics)于2015年10月6日周二上午11:45、化学奖(The Nobel Prize in Chemistry)于2015年10月7日周三上午11:45、和平奖(The Nobel Peace Prize)于2015年10月9日周五上午11:00、经济学奖(The Prize in Economic Sciences)于2015年10月12日下午1:00揭晓。而文学奖(The Nobel Prize in Literature)的日期将择日宣布。按照往年惯例,文学奖将于10月的第二个周四公布,也即10月8日。 据悉,诺贝尔奖由瑞典商人阿尔弗雷德•诺贝尔设立。在诺贝尔事业鼎盛的时期,他一共在20多个国家建立公司,共有90多家工厂,他的公司不断扩张,还成为19世纪最富有的人之一。(编译:塔布斯)