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新冠肺炎：哈昨日新增1158例 累计确诊9.38万
哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达9.38万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1158例 确诊的COVID-19病例。
其中555例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 220 / 108
阿拉木图市 - 178 / 96
奇姆肯特市 - 31 / 26
阿克莫拉州 - 56 / 34
阿克托别州 - 5 / 0
阿拉木图州 - 52 / 29
阿特劳州 - 35 / 22
东哈州 - 124 / 46
江布尔州 - 47 / 12
西哈州 - 61 / 34
卡拉干达州 - 90 / 23
库斯塔奈州 - 57 / 42
克孜勒奥尔达州 - 42 / 28
曼格斯套州 - 25 / 18
巴甫洛达尔州 - 67 / 27
北哈州 - 51 / 4
突厥斯坦州 - 17 / 6
截至8月4日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 93820人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】