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哈萨克斯坦新增1161例COVID-19病例
哈通社/努尔苏丹/2月2日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1161例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区新增情况如下：
努尔苏丹市 -22360(+76),
阿拉木图市 - 22215(+87),
东哈州 - 20326 (+86),
阿特劳州 - 16144(+52),
卡拉干达州 - 13953(+80),
巴甫洛达尔州 - 13848(+238),
西哈州 – 11113(+55),
北哈州 - 11033(+79),
阿克莫拉州 - 11159(+195),
库斯塔奈州 - 10394(+85),
阿拉木图州 - 9362(+75),
奇姆肯特市 -5883(+7),
江布尔州 - 5589(+8),
突厥斯坦州 - 4121(+19),
曼格斯套州 - 4056(+8),
阿克托别州 -3958(+3),
克孜勒奥尔达州 -3617(+8).
截至2月2日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 189 631人.