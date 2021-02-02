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    08:20, 02 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦新增1161例COVID-19病例

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    哈通社/努尔苏丹/2月2日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1161例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    各地区新增情况如下：

    努尔苏丹市 -22360(+76),

    阿拉木图市 - 22215(+87),

    东哈州 - 20326 (+86),

    阿特劳州 - 16144(+52),

    卡拉干达州 - 13953(+80),

    巴甫洛达尔州 - 13848(+238),

    西哈州 – 11113(+55),

    北哈州 - 11033(+79),

    阿克莫拉州 - 11159(+195),

    库斯塔奈州 - 10394(+85),

    阿拉木图州 - 9362(+75),

    奇姆肯特市 -5883(+7),

    江布尔州 - 5589(+8),

    突厥斯坦州 - 4121(+19),

    曼格斯套州 - 4056(+8),

    阿克托别州 -3958(+3),

    克孜勒奥尔达州 -3617(+8).

    截至2月2日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 189 631人.

    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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