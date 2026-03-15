116岁老人投下神圣一票：乌勒套州最长寿居民参与宪法公投

公投期间，乌勒套州的老年群体对国家未来发展表现出高度关注，积极投身于这一重要的社会政治活动中。现年116岁、来自江阿尔卡县的居民图依梅古丽·帖木儿拜耶娃，便是其中的典型代表。

考虑到这位居住在克孜勒扎尔镇老人的高龄及身体状况，当地投票站委员会特意安排工作人员携带流动票箱上门服务，确保老人家能够足不出户、顺利行使投票权利。

图依梅古丽·帖木儿拜耶娃出生于1910年。今年1月，她刚刚庆祝了116岁生日，是哈萨克斯坦目前最高龄的居民之一。如今，她长期居住在乌勒套州江阿尔卡县克孜勒扎尔镇，生活平静而安详。

图依梅古丽老奶奶一生致力于家庭教育。谈及长寿秘诀，她将其归结为诚实的劳动和对亲友真挚的热爱。如今，膝下已是儿孙满堂——15名孙辈、25名曾孙承欢左右。她不仅是家庭和睦的守护者，更是儿孙们心中不言的榜样。

Фото: акимат области Улытау

据家人介绍，图依梅古丽老奶奶极少抱怨健康问题。虽年过百岁，她依然保持积极乐观的心态，时常参与家庭中的大小事务，精神头丝毫不输后辈。

这位来自乌勒套州的百岁老人，用投下神圣一票的方式，为国家前途命运的重大决策贡献了一份沉甸甸的力量，也成为此次公投中一道温暖而令人动容的风景。

据悉，乌勒套州居民的投票积极性自公投启动以来一直保持在较高水平，社会各界广泛参与，共同见证这一历史性时刻。

【编译：阿遥】