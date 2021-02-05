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    08:24, 05 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦新增1186例COVID-19病例

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    哈通社/努尔苏丹/2月5日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1186例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    各地区新增情况如下：

    努尔苏丹市 -22763(+120),

    阿拉木图市 - 22551(+112),

    东哈州 - 20534 (+64),

    阿特劳州 - 16335(+44),

    巴甫洛达尔州 - 14538(+225),

    卡拉干达州 - 14175(+79),

    阿克莫拉州 - 11661(+164),

    西哈州 – 11395(+88),

    北哈州 - 11243(+64),

    库斯塔奈州 - 10646(+83),

    阿拉木图州 - 9556(+71),

    奇姆肯特市 -5914(+9),

    江布尔州 - 5636(+22),

    突厥斯坦州 - 4157(+9),

    曼格斯套州 - 4098(+17),

    阿克托别州 -3993(+12),

    克孜勒奥尔达州 -3630(+3).

    截至2月5日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 192 825人.

    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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