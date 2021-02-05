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哈萨克斯坦新增1186例COVID-19病例
哈通社/努尔苏丹/2月5日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1186例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区新增情况如下：
努尔苏丹市 -22763(+120),
阿拉木图市 - 22551(+112),
东哈州 - 20534 (+64),
阿特劳州 - 16335(+44),
巴甫洛达尔州 - 14538(+225),
卡拉干达州 - 14175(+79),
阿克莫拉州 - 11661(+164),
西哈州 – 11395(+88),
北哈州 - 11243(+64),
库斯塔奈州 - 10646(+83),
阿拉木图州 - 9556(+71),
奇姆肯特市 -5914(+9),
江布尔州 - 5636(+22),
突厥斯坦州 - 4157(+9),
曼格斯套州 - 4098(+17),
阿克托别州 -3993(+12),
克孜勒奥尔达州 -3630(+3).
截至2月5日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 192 825人.