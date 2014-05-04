马来西亚拘捕11名恐怖分子 疑与失踪飞机有关

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引英国《每日邮报》网站报道，与基地组织有关的11名恐怖分子因涉嫌参与策划马航MH370客机失联事件上周分别在马来西亚首都吉隆坡和吉打州被捕，5月2日正接受审讯。

据说这些嫌疑人是一个新的暴力恐怖组织的成员，正策划在伊斯兰国家策划炸弹袭击。他们的年纪从22岁到55岁不等，其中包括学生、临时工、一名年轻寡妇以及商务专业人士。在这些人被捕后，包括美国联邦调查局和英国军情六处在内的国际调查人员要求就MH370失联对他们进行深入问讯。

自3月8日马航MH370客机失联后，搜寻人员一直没找到任何有关其行踪的确凿证据。马来西亚官方宣布MH370在南印度洋"终结"。

马来西亚特别行动处反恐部门的一名官员说，一些恐怖分子被捕暗示着MH370客机失联很可能与恐怖主义有关。"MH370被武装分子更改路线的可能性仍然没有排除。国际调查人员要求写一份有关这个新恐怖组织的综合性报告。"

他还说，目前从审讯中得知，部分嫌疑人承认在马来西亚策划"持续的恐怖活动"，不过否认参与MH370失联事件。