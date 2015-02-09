哈通社阿斯塔纳2月9日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统将于本月11日主持召开政府扩大会议。

会议就我国目前经济形势以及相应的经济发展策略等问题展开讨论，还将审议《光明大道》新经济计划在各地的贯彻落实情况。（编译：苏航 审校：流沙）