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    11:15, 09 二月 2015 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统将于本月11日主持召开政府扩大会议

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    哈通社阿斯塔纳2月9日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统将于本月11日主持召开政府扩大会议。

    会议就我国目前经济形势以及相应的经济发展策略等问题展开讨论，还将审议《光明大道》新经济计划在各地的贯彻落实情况。（编译：苏航 审校：流沙）

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 政府 工业创新发展 黄金储备
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