哈萨克斯坦维和部队将于今年11月出发执行联合国维和任务

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 - 据国防部消息，参加联合国维和任务的哈萨克斯坦维和部队官兵将每6个月进行一次轮换。

国防部副部长塔勒哈特•穆赫塔洛夫21日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，目前所有的准备工作均已基本就绪。预计在今年11月，首批哈萨克斯坦维和官兵将被派往预定的任务区域执行联合国维和任务。



据其介绍，我国参与联合国维和任务的官兵，轮换期限为6个月。



"也就是说，每6个月，我们会将前一批官兵撤回国内，并派遣新的队伍继续执行任务。"他说。



副部长强调称，目前哈萨克斯坦维和旅已经准备就绪，入选官兵熟练掌握了英语、土耳其语、德语和阿拉伯语等语言，接受了完备的理论和实践培训，拥有丰富的作战技能经验。



负责执行国际维和任务的"哈萨克旅"组建于2006年，隶属于空降部队。此前，我国曾向塔吉克斯坦、阿富汗、伊拉克、科特迪瓦派驻维和力量。



根据此前报道，哈萨克斯坦议会批准了纳扎尔巴耶夫总统关于派遣不少于40名军官和观察员参加联合国维和特派团相关任务的提案。



此外，哈萨克斯坦还将向黎巴嫩派出120名维和部队。



据国防部介绍，根据相关法律，维和官兵在海外执行任务期间的工资待遇是国内待遇的3倍。一般来说，国内合同兵每月的工资是10万坚戈（约合295美元），维和士兵的工资是30万坚戈（约合885美元）。同时，维和士兵每月还能得到大约1410美元的联合国工资，以及每天大约2美元的补助。



【编译：木合塔尔·木拉提】