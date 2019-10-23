联合国教科文组织将在11月讨论设立“门捷列夫奖”

哈通社/努尔苏丹/10月23日 -- 据塔斯社报道，联合国教科文组织秘书处一位消息人士表示，联合国教科文组织执行局计划在11月向联合国教科文组织大会提交关于设立“门捷列夫奖”的提案。

联合国教科文组织大会将于11月12~27日在巴黎举行。

俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫在今年9月曾表示，为纪念俄罗斯科学家德米特里·门捷列夫在化学领域的杰出贡献，希望在国际化学元素周期表年庆祝活动框架内在联合国教科文组织的支持下设立“门捷列夫奖”。

“俄罗斯向联合国教科文组织提议以德米特里·门捷列夫的名字设置一个国际奖项，以表彰在化学、物理、数学和生物学领域做出杰出贡献的科学家。每位获奖者将可获得25万美元的奖金。”梅德韦杰夫2019年9月9日在圣彼得堡召开的门捷列夫化学大会开幕式上说。

联合国大会将2019年定为国际周期表年，以纪念门捷列夫（Mendeleev）发现周期法150周年。

在联合国教科文组织的主持下，国际周期表年在世界许多国家（俄罗斯，法国，西班牙，瑞典，日本等）举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】