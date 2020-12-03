哈萨克斯坦在石油储量国家排名中排第11位

哈通社/努尔苏丹/12月3日--据energyprom.kz网站消息，在2020年的石油储量国家排名中，哈萨克斯坦以300亿桶的储量在世界排名第11位。委内瑞拉以3028亿桶的储量排名第一。排名前三的国家还包括沙特阿拉伯和加拿大。

2020年1月至10月，哈萨克斯坦开采了6120万吨原油，比去年同期减少6％。若按产值计算，已开采的原油产值达6.5万亿坚戈。值得一提的是，减产是由欧佩克+协议规定的，该协议于5月份开始生效，在为期三个月的时间内每天减产970万桶石油。自8月以来，该联盟继续减产，但幅度较小，截至年底为止，每天减产770万桶。该联盟正在就2021-2022的石油产量进行谈判。

2020年1月至9月，哈萨克斯坦已出口5500万吨石油，价值187亿美元。出口产量与去年同期相比增长7.6％，出口产值则同比下降了24.8％。

其中，哈萨克斯坦向独联体国家出口了43.94万吨原油，价值1.203亿美元。在独联体国家中，乌兹别克斯坦是主要进口国。哈萨克斯坦向世界其他地区出口了5460万吨石油，价值186亿美元。意大利、荷兰和印度是主要进口国。

【编译：阿拉依】



