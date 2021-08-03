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    20:52, 03 八月份 2021 | GMT +6

    东京奥运第11日 哈萨克斯坦拳手晋级半决赛

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    哈通社/努尔苏丹/8月3日 – 8月3日，东京奥运2020进入第11个比赛日。

    这一天，哈萨克斯坦代表团的9名选手参加了拳击、摔跤、皮划艇静水、竞技体操、花样游泳和运动攀岩六个项目的比赛。

    9名选手今天的比赛成绩如下：

    拳击：

    男子蝇量级（52公斤级）1/4决赛中，萨肯·比伯森诺夫以3:2的比分拿下西班牙的加布里埃尔·埃斯科巴，晋级半决赛。下场比赛（8月5日上午）比伯森诺夫将对阵英国拳手加拉尔·亚费。

    男子轻量级（63公斤）1/4决赛中，扎克尔·萨菲乌林对阵澳大利亚选手里森·加赛德，以2:3的比分惜败，淘汰出局。

    摔跤：

    男子古典式87公斤级1/8 决赛中，努尔苏丹·图尔西诺夫以1：4不敌德国对手丹尼斯·马克西米利安·库德拉，无缘晋级。

    皮划艇静水：

    男子1000米双人划艇决赛中，哈萨克斯坦组合谢尔盖·叶梅利亚诺夫/蒂莫菲·叶梅利亚诺夫以3分32秒873的成绩排名B组第四名，未获得奖牌，A组古巴组合夺冠。

    竞技体操：

    男子单杠决赛中，米拉德·卡里米以11.266的分数排名第八位，无缘奖牌。

    花样游泳：

    女子双人技术自选动作预赛中，哈萨克斯坦组合亚历桑德拉·纳米什/叶卡特琳娜·涅米奇以167.1005分排名第16位，未能晋级。

    运动攀岩：

    男子全能赛资格赛中，雷沙特·凯布林在难度攀岩排名第12位，抱石攀岩排名第8位，速度攀岩排名第4位，最终以总分884分的成绩排名第11位，未能晋级。根据比赛规则，三项得分相乘得出总成绩，排名前八的选手晋级决赛。

    【编译：达娜】


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