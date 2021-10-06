托卡耶夫总统接受11个国家新任驻哈大使国书

哈通社/努尔苏丹/10月6日—— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日在总统府接受了11个国家驻哈萨克斯坦新任大使国书。

递交国书的新任驻哈大使包括：沙特阿拉伯大使穆哈默德·萨伊德·阿勒-阿里吉、瑞士大使戴维·格雷克廷、爱尔兰大使布莱安·麦考达夫、墨西哥大使何塞·路易斯·马尔丁内斯·埃尔南德斯、新西兰大使希亚雷·阿尔吉拉·范图尔、阿尔巴尼亚大使卡斯托雷特·罗伯、格林纳达大使奥列格·菲列尔、毛里塔尼亚大使塞义德·阿赫梅德·阿勒·贝卡耶·哈马迪、突尼斯大使塔拉克·本·萨雷穆、挪威大使约翰·米卡尔·奎斯塔德和尼加拉瓜大使阿尔巴·阿苏塞纳·托雷斯·梅赫亚。

隆重的仪式结束后，托卡耶夫总统祝贺各国新任大使履新。

“你们是中东、欧洲、拉美、加勒比海域、非洲和大洋洲等全球各地的代表。哈萨克斯坦作为致力于加强国际合作的国家，愿意与你们的国家加强双边和多边形式的有意合作。”总统说。

托卡耶夫总统讲话中还就哈萨克斯坦独立30周年取得的主要成就，以及当前的发展情况和外交政策优先方向进行了介绍。

【编译：小穆】