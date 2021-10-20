第11届国际矿冶大会在首都开幕

哈通社/努尔苏丹/10月20日 – 第11届阿斯塔纳国际矿业和冶金大会（Astana Mining & Metallurgy）20日在首都努尔苏丹市开幕。

在首都努尔苏丹市希尔顿大酒店召开的本届国际矿冶大会将持续2天（20~21日）。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长阿德勒别克·萨尔森巴耶夫出席大会开幕式，并在讲话中表示，矿冶行业是哈萨克斯坦经济的火车头，约占全国 GDP 的 8.2%，占全国出口的 24%，从业人员高达 23 万人。

他还表示，大会在2010年首次举行，就得到了哈萨克斯坦共和国首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的支持和直接参与。

自2010年开始举办至今，阿斯塔纳矿冶大会已成为采矿和冶金行业的全球盛会，大会的高声誉得到了全球展览业协会 (UFI) 的肯定。

该活动每年都得到哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部、各大国际组织和国家协会，以及ERG、KAZZINC、KAZAKHMYS、KAZMinerals、ArcelorMittal 等行业领导者的支持。

今年大会的主题为《大流行背景下全球矿冶行业发展趋势》。哈萨克斯坦采矿业的未来取决于勘探投资、优质人力资源开发和新技术的引进有关。大会也将针对相关领域开展一系列讨论。

大会期间，作为矿业和冶金综合体广泛参与的大型对话平台，将组织各类B2B 和 G2B 会议、展览会、Golden Hephaestus 行业竞赛等，为参与会议的企业和机构开展跨部门投资合作和签订合同等提供便利。

【编译：木合塔尔·木拉提】