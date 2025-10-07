哈萨克斯坦11个地区启动供暖季 全国计划11月1日前全面供暖

第一副总理罗曼·斯卡利亚尔在政府会议上介绍勒当前国内供暖季相关工作的最新进展。

斯卡利亚尔介绍，自上次政府会议以来，全国已完成1座能源机组、10台锅炉和12台涡轮机的维修工作。此外，29公里的供热管网、828公里的电力线路以及16座变电站的修缮任务也已顺利完成。按照总体计划，目前已累计维修7座能源机组、34台锅炉和24台涡轮机。

他进一步表示，10月内计划完成1座能源机组、25台锅炉和13台涡轮机的维修，供热和电力管网的修缮工作已全部结束。具体进展方面，乌拉尔市的供热管网维修已完工；阿亚古兹于9月29日启动供暖季，两台备用锅炉的维修接近尾声；萨特巴耶夫则于10月3日开始供暖，第一和第四锅炉的维修工作已基本完成。所有工作均按既定时间表有序推进。

哈萨克斯坦政府表示，将继续密切监督供暖季准备工作，确保全国各地区在寒冷天气到来前实现稳定供暖，为居民和企业提供可靠的能源保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】