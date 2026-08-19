11家外国公司在吉尔吉斯斯坦的电子服务或面临访问限制

吉尔吉斯斯坦国家税务局日前在检查中发现，一些外国企业通过吉尔吉斯斯坦用户获得可观收入，但尚未履行法定税务登记义务。相关企业包括：

阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，1688）；

上海寻梦信息技术有限公司（Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd.，拼多多）；

Twitch Interactive, Inc.；

微软公司（Microsoft Corporation）；

维尔福公司（Valve Corporation，Steam运营方）；

索尼互动娱乐有限责任公司（Sony Interactive Entertainment LLC）；

史诗游戏公司（Epic Games Inc.）；

美国艺电公司（Electronic Arts Inc.）；

VK股份公司（VK Company Limited）；

Telegram FZ-LLC；

Dropbox Inc.

根据吉尔吉斯斯坦相关法律，这些平台必须办理税务登记，并履行相应税务义务。纳入电子服务范畴的业务包括软件供应、在线游戏、互联网广告、网络托管和数据存储、数字内容使用许可等。

2024年至2025年期间，流向上述公司的资金总额超过132亿索姆，相关现金转账约1590万笔。

其中，获得资金最多的企业包括：

上海寻梦信息技术有限公司：88.9亿索姆；

阿里巴巴集团控股有限公司（1688）：28.3亿索姆；

微软公司：10.1亿索姆。

吉尔吉斯斯坦国家税务局表示，此前已多次向上述企业发出正式说明函，并通过外交渠道、以吉尔吉斯斯坦外交部名义向有关企业转交通知，但截至目前尚未收到任何回应。

吉尔吉斯斯坦国家税务局指出，如果相关企业仍不履行税务义务，税务机关将依法采取相应措施，其中包括就限制有关公司在吉尔吉斯斯坦境内电子服务运行的问题向主管部门提出申请。

据此前报道，吉尔吉斯斯坦正在建设一个专门用于电动汽车生产与总装的汽车工业产业集群。