11座哈萨克毡房亮相火人节 民族文化走进美国沙漠

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦团队正在美国内华达州黑石沙漠举行的火人节（Burning Man）活动上展示民族文化。Tengri Camp团队此次带来11座哈萨克毡房，并计划为来自世界各地的约5000名参与者制作传统美食别什巴尔马克（手抓肉）。

据Tengri Camp团队介绍，今年营地被打造为一处具有哈萨克民族特色的“村落”。除11座毡房外，营地还设置了厨房，为参与者制作民族美食，并通过饮食、传统建筑和待客文化向国际参与者介绍哈萨克文化。

团队表示，今年将在美国沙漠腹地现场制作别什巴尔马克，计划邀请约5000人品尝。目前已有不少外国参与者对这道哈萨克传统美食表现出浓厚兴趣。

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这11座毡房均在哈萨克斯坦专门制作，并从阿拉木图启程运往美国。与毡房一同运送的还有内部装饰和相关配套用品。

整批物资首先由公路从阿拉木图运往中国，随后通过铁路运输，再经驳船运抵美国奥克兰港，之后送往里诺地区，全程约1.1万公里。

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这些毡房并非全部设置在Tengri Camp营地内。其中一座将安置在活动主要入口，两座设在机场区域，另有两座将作为艺术装置出现在Playa区域。

因此，今年的Tengri Camp已不仅是一处普通营地，而是一个融合哈萨克传统建筑、民族饮食和待客文化的综合文化空间。

火人节每年在美国内华达州黑石沙漠举行。活动期间，参与者共同搭建临时城市黑石城（Black Rock City），并自行建设营地、艺术装置和各类表演空间。活动结束后，这座临时城市将被拆除。

2026年火人节主题为“Axis Mundi”，聚焦人与人之间的联系、共同社会现实以及人与自然之间的关系。

Tengri Camp已被列入火人节官方营地名单。根据官方介绍，该营地每周三和周五还会组织集体用餐活动，以此展示哈萨克待客文化并促进文化交流。

这是Tengri Camp第二次参加火人节。去年，该团队首次将一座哈萨克毡房带到黑石沙漠；今年项目规模扩大至11座毡房。

2026年黑石城活动于8月30日至9月7日举行。