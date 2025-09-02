11岁哈萨克斯坦棋手阿利姆詹·扎乌因拜在富查伊拉国际象棋节夺冠

在青年公开赛（Youth-Open，等级分2200以下组别）中，阿利姆詹以9分满分的8分成绩，从250名参赛者中脱颖而出，摘得桂冠。此前，他曾在阿布扎比的比赛中获得11岁以下组别的银牌，此次胜利再次彰显了这位年轻天才的象棋潜力。

超级明星赛激烈角逐

2025年8月25日至9月1日，富查伊拉举办了首届全球锦标赛。主赛事“超级明星赛”吸引了来自19个国家的44位等级分2560及以上的特级大师参赛。18岁的印度棋手普拉纳夫·文卡特什以7分夺冠，等级分飙升至2843。21岁的美国棋手布兰登·雅各布森以6分获亚军，墨西哥棋手何塞·爱德华多·马丁内斯·阿尔坎塔拉位列第三，伊朗棋手穆罕默德·阿明·塔巴塔巴伊名列第四。

大师赛中哈萨克斯坦棋手表现

大师赛（等级分2200-2599）共有239名棋手参赛，其中包括14名哈萨克斯坦年轻选手。16岁的美国特级大师布吕因顿·哈德韦以7.5分夺冠，土耳其棋手乌穆特·阿塔·阿克巴斯以7分获亚军，伊朗棋手阿尔廷·阿什拉夫位列第三。

哈萨克斯坦棋手中，阿尔迪亚尔·扎乌因拜、达尼亚尔·萨彭诺夫、阿雷斯坦别克·奥拉扎耶夫和阿尔迪亚尔·安萨特均获得6分，名列前20至36位。特别是13岁的阿尔迪亚尔·扎乌因拜，新增72.4个等级分，达成国际大师（IM）规范。12岁的达尼斯·库安迪克乌勒以5分同样达成国际大师规范，表现令人振奋。

【编译：木合塔尔·木拉提】