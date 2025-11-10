哈通社11月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月10日，星期一

11月10日是阳历一年中的第315天（闰年是第316天），离全年的结束还有51天。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦数字化和信息技术工作者日 哈萨克斯坦政府里阿里汗·斯马伊洛夫2022年签署《关于对2017年10月31日签署的<哈萨克斯坦共和国节假日列表>第689号政府决议进行补充和修改》的政府决议。根据决议，11月10日被定为哈萨克斯坦数字化和信息技术工作者日。而此前定于5月17日庆祝的通信和信息化工作者节日被改称通信工作者日。

争取和平与发展世界科学日 联合国教科文组织于2001年年度会议中通过第31C/20号决议，宣布每年举办一次“争取和平与发展世界科学日”，这一号召引起了世界各地的响应，它是继成功召开布达佩斯世界科学大会（布达佩斯，1999）后做出的决定。纪念“争取和平与发展世界科学日”的根本理由就在于科学和科学家对于可持续社会所发挥的重要作用，就在于向公民宣传科学并动员他们参与科学的必要性。

世界青年节 世界青年节是由教皇若望·保禄二世于1984年创立的天主教宗教盛会。时间为每年的11月10日。举办世界青年日的目的有三个方面：一是向青年传播希望；二是让全世界的青年走到一起，团结如一；三是改变和团结所有人找到自己的方向和希望。

穆斯塔法·阿塔图尔克纪念日 每年11月10日为穆斯塔法·阿塔图尔克纪念日，该节日旨在纪念土耳其共和国缔造者、伟大领袖穆斯塔法•凯末尔•阿塔图尔克。

国际会计日 每年的11月10日为国际会计日，旨在纪念世界首本会计领域书籍问世。1494年卢卡·帕西奥利的《算术、几何、比例总论》正式出版。书中介绍了算术的原理和应用、代数初步、意大利各地的度量衡、商业记账方法和几何学基础。

印度尼西亚英雄日 每年的11月10日是印度尼西亚英雄日，该节日旨在纪念1945年11月10日在泗水独立运动战役中反击英国和荷兰侵略而牺牲的印尼军人和民兵。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1940年 阿曼卓洛夫推出的哈萨克文西里尔字母方案正式通过。

1991年 哈萨克苏维埃社会主义共和国正式改称为哈萨克斯坦共和国。

1991年 首任总统纳扎尔巴耶夫在阿拉木图正式宣誓就职。

2004年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署《关于哈萨克斯坦2005-2007年“电子政府”国家方案》法令。

2015年 哈萨克斯坦在华之友俱乐部在北京成立。

2016年 首任总统纳扎尔巴耶夫对韩国进行工作访问期间出席了哈萨克斯坦-韩国商业论坛。

2017年 阿克托别州与鞑靼斯坦达成多项合作协议。

2020年 国际突厥学院通过在线形式举办了《匈牙利突厥研究》国际研讨会，以纪念匈牙利突厥研究奠基人、语言学家、东方学家、突厥研究专家久拉·内梅特诞辰130周年。

2021年 首批辉瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）运抵至阿拉木图。

2022年 政府总理强调，申请加入哈萨克斯坦国籍的个人必须通过国语测试。

2022年 政府总理签署决议，决定将11月10日定为哈萨克斯坦数字化和信息技术工作者日。