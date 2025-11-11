中文
    19:24, 11 11月 2025 | GMT +5

    11月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月11日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    обмен валют, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    32个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 525.26（+1.67坚戈），外汇交易总额为2.0359亿美元（-728.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:524.00坚戈，最高报价为1:526.10坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：607.15（+1.96坚戈），外汇交易总额为1.9万欧元（+17.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:606.12坚戈，最高报价为1: 608.36坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4607（-0.0101坚戈），外汇交易总额35.3090亿卢布（-28.0949亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4420坚戈，最高报价为1: 6.4799坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.6947（+0.1771坚戈），外汇交易总额5165万元（+2215万元）。交易过程中，最低报价为1:73.5940坚戈，最高报价为1: 73.8200坚戈。

