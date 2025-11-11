哈通社11月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11 月 11日，星期二

这一天是公历一年中的第315天（闰年第316天），离全年结束还有50天。

世界各国/地区节日

国际节约能源日 国际节约能源日于2008年4月在哈萨克斯坦举行的«SPARE»国际协调会议上通过，并于2008年首次庆祝。

全球购物节 全球购物节起源于阿里巴巴集团2009年11月11日举办的促销活动，当天该集团旗下淘宝、天猫、全球速卖通（AliExpress）等购物网站都将举办大规模促销活动。

波兰独立日 波兰是位于中欧的民主共和制国家，北面濒临波罗的海，西面与德国接壤，南部与捷克和斯洛伐克为邻，乌克兰和白俄罗斯在东，东北部和立陶宛及俄罗斯加里宁格勒州接壤。1918年11月波兰恢复独立并重新建国，波兰政府将每年的11月11日定为波兰独立日。

第一次世界战争牺牲者纪念日 每年的11月11日被定为第一次世界战争牺牲者纪念日（国殇纪念日），为一个纪念在第一次世界大战中牺牲的军人与平民的纪念节日。第一次世界战争是一场于1914年7月28日至1918年11月11日主要发生在欧洲的大战，然而战火最终延烧至全球，当时世界上大多数国家都被卷入这场战争，史称«第一次世界大战»。

安哥拉独立日 安哥拉共和国为位于非洲西南部的国家，首都罗安达，西滨大西洋，北及东北邻刚果民主共和国，南邻纳米比亚，东南邻赞比亚，另有一块外飞地卡宾达省与刚果共和国、刚果民主共和国相邻。1976年葡萄牙统治下的安哥拉人民获得了主权，并于11月11日，宣布成立安哥拉人民共和国，阿戈斯蒂纽·内图任总统。

单身节 单身节（11月11日），又称光棍节，是流行于中国大陆年轻人的娱乐性节日，以自己仍是单身一族为傲（«光棍»的意思便是«单身»），它起源于网络文化和校园文化。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996 年 哈萨克斯坦教育和科学部苏莱曼诺夫东方学院正式成立。

1998 年 哈萨克斯坦国家母婴健康研究中心在阿斯塔纳正式成立。

2004 年 第4届国际哈萨克语大会在阿斯塔纳举行。

2010 年 旅游和体育部（现为文化和体育部）举行第7届冬季亚运会纪念硬币发布仪式。

2010 年 哈萨克斯坦工商会代表在纽约举行产品介绍会。

2011 年 《哈萨克斯坦》雕塑纪念碑在阿拉木图哈萨克斯坦首任总统公园举行揭幕仪式，纪念碑中央刻着纳扎尔巴耶夫总统的雕像。

2011 年 阿斯塔纳举行国家农工综合体工作者论坛。

2013 年 欧洲文艺协会授予哈萨克斯坦人民艺术家努尔扎玛勒·吾森巴耶娃«Golden European»最高荣誉奖。

2014 年 纳扎尔巴耶夫总统发表《光明大道-通往未来之路》国情咨文。

2015 年 首届阿斯塔纳俱乐部会议拉开帷幕，共有来自美国、俄罗斯、欧盟、中国、土耳其等国家的50多位专家学者参会。

2016年 哈萨克斯坦驻华大使馆在北京主办«XXI世纪领袖»上合组织留学生智力比赛。来自哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国的12名在华留学生参加了比赛。

2017年 第四届哈萨克斯坦-巴基斯坦联合军事委员会会议在阿斯塔纳首任总统国立国防大学举行。

2018年 哈萨克斯坦柔道选手在塔什干举行的世界柔道大奖赛中获得冠军。

2019年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在总统府接受了荷兰、匈牙利、希腊、埃及和卡塔尔驻哈萨克斯坦新任大使递交的国书。

2019年 在«金人巡回世界博物馆»国际项目框架下，«伟大草原历史和文化遗产»主题展览在希腊雅典拉开序幕。

2020年 首任总统纳扎尔巴耶夫主持召开民族和睦大会成立25周年纪念大会。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫抵达伊斯坦布尔，开始对土耳其进行工作访问。

2022年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席在乌兹别克斯坦撒马尔罕市举行的突厥国家组织 (OTS) 峰会，并在会上发表讲话，高度评价该组织日益增强的作用。