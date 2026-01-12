哈通社11月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月12日，星期四

11月12日是是阳历一年中的第316天（闰年第317天），离全年的结束还有49天。

世界各国/地区节日

世界肺炎日(World Pneumonia Day) 该节日于2009年11月2日由全球近百个组织和机构组成的联盟——全球消灭儿童肺炎联盟(The Global Coalition against Child Pneumonia)发起。并确定与每年的11月12日是世界肺炎日，以督促政府加强对肺炎的预防和治疗。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 时任总统纳扎尔巴耶夫颁布《关于引入哈萨克斯坦共和国本国货币》第1399号法令。坚戈汇率被定为1美元兑换4.75坚戈。

1997年 时任总统纳扎尔巴耶夫签署《哈萨克斯坦外交服务法》法案。

2013年 突厥文化国际组织（TURKSOY）第一届国际论坛在土耳其布尔萨开幕。

2018年 哈萨克斯坦演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃主演的电影《小家伙》在德国科特布斯电影节荣获大奖。

2019年 哈萨克邮政国有公司发行印度国父、印度民族主义运动和国大党领袖莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地诞辰150周年纪念邮票。

2020年 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫著作《与人民分享思想》捷克语版首发仪式在布拉格举行。

2021年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席突厥语国家合作委员会（现突厥国家组织）秘书处新办公楼启用仪式。

2022年 以罗扎·巴格拉诺娃命名的“哈萨克音乐会”国家演艺机构在“儿童年”框架内举办了“梦想之巅”艺术节，参演者为有特殊需要的天才儿童。

2023年 业余国际象棋世界锦标赛在阿曼首都马斯喀特落下帷幕。根据瑞士制积分系统，哈萨克斯坦代表队以两枚金牌的成绩在团体总分中位列第二。阿比尔曼苏尔·阿卜杜勒海尔和阿尔纳什·鲍尔然在2023年世界锦标赛上夺得金牌。

2024年 亚洲锦标赛上，哈萨克斯坦国家极真空手道队在10枚奖牌中夺得9枚。锦标赛结束后，我国队伍获得了东京世界锦标赛的10个参赛资格。