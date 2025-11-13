11月13日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 524.11（-0.47坚戈），外汇交易总额为2.7165亿美元（+6948.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:522.50坚戈，最高报价为1:525.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：607.98（+0.93坚戈），外汇交易总额为297.1万欧元（+261.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:606.91坚戈，最高报价为1: 609.11坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4932（+0.0221坚戈），外汇交易总额39.0633亿卢布（+5.2476亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4700坚戈，最高报价为1: 6.5199坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.7523（+0.0686坚戈），外汇交易总额4610万元（+2929.1万元）。交易过程中，最低报价为1:73.6010坚戈，最高报价为1: 73.8800坚戈。