哈通社11月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

11月13日，星期二

11月13日是阳历一年中的第317天，离全年的结束还有48（闰年则还有49）天。

世界各国/地区节日

世界行善日 11月13日是世界行善日（World Kindness Day），这是由世界行善组织（World Kindness Movement）所创立，旨在呼吁人们每年通过定期的有爱行为，改善人与人之间的关系，为全社会营造温暖有爱的人文氛围。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1970年 经典电影《天鹅恋（Қыз Жібек）》上映。

1993年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于发行哈萨克斯坦货币的法案。

1997年 哈萨克斯坦央行博物馆开馆。

2013年 哈萨克斯坦拳手根纳季•戈洛夫金加入阿斯塔纳总统体育俱乐部。

2013年 为庆祝哈萨克斯坦本币--坚戈发行二十周年，哈萨克斯坦首任总统博物馆举行大型纪念活动和展览；同一天，塔拉兹树立坚戈二十周年纪念碑。

2017年 哈萨克斯坦职业拳手哈纳特•斯拉木在《年度人物》评选中获得«年度最佳运动员»奖。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统授予俄罗斯第一频道首席执行官康斯坦丁•恩斯特哈萨克斯坦二级«友谊»奖章。

2019 年 阿斯塔纳市举办了题为“坚戈——独立的象征”的展览，展出有关国家储蓄办公室 1923 年至 1937 年间工作以及国家货币推出的档案材料。

2020 年 哈萨克（Kazinform） 国际通讯社将 2020 年 Urker 奖颁发给蒙古 KazNews 门户网站和俄罗斯塔斯社通讯社。

2020年 哈萨克斯坦国家博物馆举办古突厥文明馆开幕式，展览由三部分组成。

2022年约 2000 名阿拉木图市居民和嘉宾参加了 2022 年阿拉木图城市博览会。