19:23, 14 11月 2025 | GMT +5
11月14日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了11月14日坚戈兑换外币平均汇率结果。
31个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 522.77（-1.34坚戈），外汇交易总额为2.8762亿美元（+1597.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:520.60坚戈，最高报价为1:524.51坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：608.62（+0.64坚戈），外汇交易总额为38万欧元（-259.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:606.01坚戈，最高报价为1: 609.32坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4677（-0.0255坚戈），外汇交易总额70.2637亿卢布（+31.2003亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4250坚戈，最高报价为1: 6.4950坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.6221（-0.1302坚戈），外汇交易总额3320万元（-1290万元）。交易过程中，最低报价为1:73.4200坚戈，最高报价为1: 73.7700坚戈。